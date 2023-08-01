Цього разу вийде: практичний іспит для водіїв більше не має обмежень за кількістю спроб

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Проте скласти іспити учень повинен протягом певного проміжку часу.

Раніше для отримання посвідчення водій мав лише три спроби на практичному іспиті. Якщо учень не складав його, то повинен був знову пройти курс в автошколі.

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З 1 серпня майбутній водій має право на необмежену кількість спроб при складанні як практичного, так і теоретичного іспитів.

Для отримання посвідчення водій повинен протягом року після закінчення автошколи пройти теоретичний іспит. На це він має необмежену кількість спроб. Практичний іспит учень має пройти протягом 2 років з дня успішного проходження теоретичного тесту. У разі провалу він так само може спробувати перескласти іспит стільки разів, скільки потрібно.

Якщо майбутній водії не склав теоретичний або практичний іспит, то наступний раз він може спробувати лише через 10 календарних днів.

Результат складеного теоретичного іспиту діятиме упродовж одного року, а практичного – протягом двох років.

Також МВС оновило екзаменаційний лист практичного іспиту. У ньому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей майбутнього водія.

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