В МЗС України відповіли на цинічні вчинки прем'єра Угорщини Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини підігрує Путіну: погоджується платити за російський газ у рублях, звинувачує українську владу у "провокаціях" в Бучі й блокує постачання зброї в Україну.

Днями він цинічно заявив, що запросив Володимира Путіна до Будапешта на переговори з лідерами України, Франції та Німеччини. За словами Орбана, глава Кремля нібито погодився, але на своїх умовах. Важливий нюанс: Орбан не інформував про свою пропозицію лідерів інших країн.

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Партія Орбана залякувала угорців війною з Росією

Речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що політична кампанія керівної партії в Угорщині під час парламентських виборів "була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію".

Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей,

– йдеться в повідомленні.

Угорщина заохочує Росію до звірств в Україні

Ніколенко вважає: те, що Угорщина не визнає відповідальність російської армії за звірства в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах, означає, що влада країни свідомо зміцнює почуття безкарності Росії та заохочує її до нових звірств проти українців.

До цієї ж категорії належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях,

– додав він.

Росія намагається перевести розрахунки за постачання газу в Європу в національну валюту, щоб, попри міжнародні санкції, врятувати свою економіку. Вочевидь, це годуватиме і російську воєнну машину – Міноборони країни-агресорки потрібні ресурси для продовження війни проти України.

У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку,

– наголосив Ніколенко.

Влада країни шкодить не лише українцям, а й угорцям

Олег Ніколенко наголосив, що українців та угорців об'єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв'язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тисяч українських угорців. Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів.

На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії,

– наголосив речник МЗС.

Він додав, що якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити:

припинити руйнувати єдність в ЄС,

підтримувати нові антиросійські санкції,

надати Україні військову допомогу,

не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини.

Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно,

– нагадав Ніколенко.

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