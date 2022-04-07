В МЗС України відповіли на цинічні вчинки прем'єра Угорщини Віктора Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини підігрує Путіну: погоджується платити за російський газ у рублях, звинувачує українську владу у "провокаціях" в Бучі й блокує постачання зброї в Україну.
Днями він цинічно заявив, що запросив Володимира Путіна до Будапешта на переговори з лідерами України, Франції та Німеччини. За словами Орбана, глава Кремля нібито погодився, але на своїх умовах. Важливий нюанс: Орбан не інформував про свою пропозицію лідерів інших країн.
До теми Угорщина заявила, що готова платити за російських газ рублями
Партія Орбана залякувала угорців війною з Росією
Речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що політична кампанія керівної партії в Угорщині під час парламентських виборів "була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію".
Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей,
– йдеться в повідомленні.
Угорщина заохочує Росію до звірств в Україні
Ніколенко вважає: те, що Угорщина не визнає відповідальність російської армії за звірства в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах, означає, що влада країни свідомо зміцнює почуття безкарності Росії та заохочує її до нових звірств проти українців.
До цієї ж категорії належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях,
– додав він.
Росія намагається перевести розрахунки за постачання газу в Європу в національну валюту, щоб, попри міжнародні санкції, врятувати свою економіку. Вочевидь, це годуватиме і російську воєнну машину – Міноборони країни-агресорки потрібні ресурси для продовження війни проти України.
У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку,
– наголосив Ніколенко.
Влада країни шкодить не лише українцям, а й угорцям
Олег Ніколенко наголосив, що українців та угорців об'єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв'язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тисяч українських угорців. Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів.
На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії,
– наголосив речник МЗС.
Він додав, що якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити:
- припинити руйнувати єдність в ЄС,
- підтримувати нові антиросійські санкції,
- надати Україні військову допомогу,
- не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини.
Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно,
– нагадав Ніколенко.
До теми – в ОП назвали "хайпом" заяви Орбана про згоду Путіна на переговори в Будапешті: дивіться відео