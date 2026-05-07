У МВС відреагували на публікацію про "плани росіян" атакувати Київ 10 – 11 травня

Міністерство внутрішніх справ України не має інформації щодо планів росіян, зокрема щодо можливого масованого удару по Києву 10 або 11 травня.

Про це заявила речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі 24 Каналу.

Чи є інформація про можливий обстріл?

7 травня видання "Телеграф" опублікувало новину про те, що російські війська можуть завдати масованого удару по Києву 10 або 11 травня. Цю інформацію журналістам нібито повідомило інформоване джерело у Міністерстві внутрішніх справ

Однак речниця МВС Мар'яна Рева пояснила, що такі дані не належать до їхньої компетенції.

Важливо зберігати критичне мислення та довіряти лише офіційним заявам. Наприклад, ви могли бачити повідомлення Єврокомісії та МЗС Німеччини – дипломатичні представництва продовжують роботу в Києві, попри намагання нагнітати ситуацію з боку Росії,

– наголосила вона.

Водночас речниця МВС наголосила, що загроза російських атак залишається постійною, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги в будь-які дні не варто.

Нагадаємо, Росія офіційно оголосила так зване "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня.

За словами міноборони країни-агресорки, в цей час припиняться удари ракетними військами та артилерією, високоточним озброєнням великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотниками по ЗСУ та об'єктах інфраструктури в Україні.

Паралельно з оголошенням перемир'я росіяни також вдалися до традиційних погроз. Там заявили, що якщо Україна "спробує зірвати святкування" 9 травня у Москві, російські війська завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва.

Окрім цього, російська пропагандистка Ольга Скабєєва в етері телеканалу "Россия-1" навіть озвучила можливі "цілі". За її словами, під удар у Києві буцімто потрапить увесь урядовий квартал та Верховна Рада.

Як діятиме Україна?

7 травня Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби Росія запустила по Україні вже близько 100 ударних дронів, провела десятки штурмів на основних напрямках фронту і завдала стільки ж авіаударів.

За його словами, усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі.

Зеленський також наголосив, що Україна буде діяти "справедливо – з дня на день", адже Росія ігнорує і порушує запропонований режим тиші з опівночі 6 травня.