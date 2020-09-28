Виплата викрадачам авто грошей за повернення негативно впливає на боротьбу із ними. У МВС закликають українців не робити цього.

Від початку цього року власники викрадених авто заплатили винагороду за повернення 29 автомобілів. Про це повідомив начальник департаменту кримінального розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, пише Інтерфакс-Україна.

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Дзюбинський також розповів, що в Україні найчастіше викрадають автомобілі марок:

Toyota;

Lexus;

Hundai;

Kia;

Mazda;

Honda.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що така співпраця українців із викрадачами їхніх авто лише завдає шкоди.

Такі ваші дії, на жаль, стимулюють ринок викрадення автомобілів,

– сказав він.

Геращенко додав, що новий закон до крадіїв "значно суворіший, а ціна ризику зростає". Так, раніше за перше викрадення автотранспорту міг бути призначений лише штраф у вигляді покарання.



Заступник глави МВС пояснив, що цю норму посилили, а за повторне викрадення не повинно бути умовного терміну, каже заступник голови МВС.

Що ще передбачає новий закон про викрадення автомобіля

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав закон про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу про посилення відповідальності за викрадення автотранспорту.