Для родичів окупантів: МВС запустило сайт про смерть чи полон росіян
Джерело:пресслужба МВС України
Міністерство внутрішніх справ України запустило спеціальний сайт для родичів окупантів. Там росіяни зможуть знайти підтвердження смерті чи полону своїх знайомих.
Сайт має назву "Шукаю своїх" (російською "Ищу своих"). Посилання – 200rf.com.
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На сайті є документи загиблих та полонених
Як розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, окупаційна влада Росії забрала у військових, яких направила на війну в Україну, телефони. Через це ніхто не може зв'язатися та мати уявлення, хто живий, а хто в полоні.
З ініціативи міністерства внутрішніх справ України створили сайт 200rf.com. На цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих для того, аби їх можна було ідентифікувати,
– повідомив Денисенко.
Він також зауважив, що на сайті можна побачити документи загиблих, а також тих, хто потрапив у полон. Наразі загинули вже кілька тисяч військових із Росії.
Зворотний зв'язок для ідентифікації
Ба більше, на сайті навіть передбачений зворотний зв'язок. Експертна служба МВС може надати платну послугу в ДНК-ідентифікації, адже подібний досвід був ще за часів АТО та ООС.Зауважте! Генетичну інформацію разом із заявками від батьків росіян можна надсилати на електронну пошту МВС або просто на цьому ж сайті.
"Дивіться цей сайт, шукайте фото, якщо серед них є загиблі ваші родичі, пишіть нам. Ми говоритимемо, де вони, аби ви могли забрати їхні тіла", – розповіли у МВС.
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