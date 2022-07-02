У МВС заявили про можливі провокації з боку Білорусі

Наруга на кордоні України та Білорусі зростає. За даними МВС, можливі провокації з білоруської території. Зокрема йде мова про залучення диверсантів.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін. За його словами, метою провокацій є залучення Білорусі до війни проти України.

Нагадаємо "Ситуація непередбачувана": Садовий провів нараду щодо оборони Львова через загрозу з Білорусі

Ознак формування ударних угруповань немає

Євгеній Єнін зазначив, що для провокацій можуть залучити диверсійно-розвідувальні групи. Через загрозу провокацій правоохоронці посилили контроль на блокпостах.

Ми маємо інформацію про можливі провокації з метою залучення Білорусі до російсько-української війни. Ідеться про можливості відправлення ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями запроваджено посилений режим несення служби на блокпостах,

– повідомив Єнін.

Водночас перший заступник голови МВС відзначив, що ознак підготовки ударних угруповань на території Білорусі немає.

Львів готується до можливого наступу Білорусі

28 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що Росія готує диверсійно-розвідувальні групи на території Білорусі . Для цього країна-агресорка залучає білоруських військових.

Захід України готується до можливого наступу Білорусі, зокрема мова йде про Львів. 2 липня мер міста Андрій Садовий провів нараду щодо підготовки Львова до можливої ескалації.

Мер Львова наголосив, що ситуація на кордоні України та Білорусі є непередбачуваної і саме це, за його словами, становить найбільшу загрозу. У кожному районі міста буде створений штаб оборони, а також планується проведення додаткового вишколу територіальної оборони.

Також Львів працює над створенням стратегічного резерву продуктів на випадок, якщо загарбники унеможливлять постачання.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, Білорусь зосередила 7 батальйонів поблизу українського кордону. Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.

Зауважте – російське міноборони анонсувало удари по Одесі: дивіться відео