Скандальний нардеп з 158 квартирами під Києвом хоче встановити в Україні "День подяки Богові"
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення в Україні свята "Дня подяки Богові". Це запропонував депутат "За майбутнє" Віктор М’ялик.
Зазначимо, що М’ялика підозрюють у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень. Відповідний законопроєкт нардепа з’явився на сайті Верховної Ради, інформує 24 Канал.
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В Україні запропонували встановити "День подяки Богові"
Для святкування цього дня М’ялик запропонував обрати останню неділю вересня, коли завершується збір урожаю. За його словами, у цей день "кожен матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення".
З подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави,
– написав нардеп.
М’ялик зазначив, що це свято буде сприяти розвитку та консолідації міжконфесійних стосунків у релігійному середовищі України.
"Щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку Росії", – наголосив депутат.
Скандальний М’ялик: що відомо
- У вересні 2021 року ДБР завершило розслідування щодо члена депутатської групи "За майбутнє" Віктора М'ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 100 тисяч гривень.
- Відомо, що з 2012 по 2019 роки М'ялик продавав квартири у будинках під Києвом. Водночас він не був зареєстрований як ФОП чи юридична особа.
- Доходи від продажу М'ялик видавав за реалізацію власного майна. Це дозволило йому знизити податкову ставку з 18% до 5%.
- У підсумку М'ялик зміг ухилитися від сплати податків у розмірі 118 мільйонів гривень.