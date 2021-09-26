У М'янмі на протест вийшли буддійські ченці: вони озвучили свої вимоги
Джерело:AFP
У М'янмі буддійські ченці вийшли на протест. Вони виступили проти військової хунти, яка захопила владу.
Ченці хочуть, щоб звільнили політичних в'язнів у країні. Протест відбувся у суботу, 26 вересня.
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Буддійські ченці протестують у М'янмі
Ченці вважаються моральним авторитетом у країні. Вони вийшли на вулиці міста Мандалай, що є релігійною столицею М'янми. Монахи тримали у руках прапори та банери.
Монахи, які люблять правду, перебувають на боці народу,
– сказав у коментарі один з керівників протесту.
Ба більше, інший монах запевнив – ченці в монастирях більше не почуваються у безпеці.
Монахи вийшли на протест у М'янмі / Фото AFP, United nations
До речі, 19 вересня військові хунти, що захопила владу в країні, вбили баптистського пастора.
Ба більше, вже кілька місяців так звані військові плюндрують буддійські та християнські храми в країні, відбирають їхні будівлі та знищують майно.
Що відбувається у М'янмі: коротко
- 1 лютого 2021 року військова хунта у М'янмі захопила владу – вони взяли під свій контроль основні споруди та затримали представників влади. Саме тоді військові й оголосили надзвичайний стан в країні.
- Через це у країні почались протести, які хунта жорстоко придушувала. За різними даними, внаслідок перевороту вбили понад 550 – 860 протестувальників.
- Євросоюз та Штати ввели санкції проти країни. Останні – щодо держпідприємства Myanmar Gems Enterprise, яке займається видобутком дорогоцінних каменів в М'янмі. Так США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.
- Проте у серпні хунта знову продовжила надзвичайний стан на 2 роки – до серпня 2023 року.