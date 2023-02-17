Російські опозиціонери на Мюнхенській конференції: яких заяв очікувати

Представників російської влади не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Натомість на захід покликали низку російських опозиціонерів.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він нагадав, що раніше традиційно на Мюнхенській конференції виступав очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров.

Дивіться також Визначення стратегії щодо путінської Росії: що відбуватиметься на Мюнхенській конференції

Однак цьогоріч організатори конференції зробили ставку на тих росіян, які умовно є носіями альтернативної думки про майбутнє Росії.

Чому на Мюнхенську конференцію запросили опозиціонерів

За словами політолога, Захід хоче бачити Росію без теперішнього диктатора Владіміра Путіна.

А хто може провести депутінізацію Росії? Це росіяни. Хто може бути драйвером серед росіян щодо іншої політики, ніж та, яку представляє режим Путіна? Це ті люди, які принаймні декларують, що виступають за цінності демократичного світу,

– зазначив Вігірінський.

Майже усі російські опозиціонери перебувають за кордоном. Однак тези, які вони розповсюджують, так чи інакше збігаються з цінностями організаторів Мюнхенської конференції.

Вігірінський повідомив, що в суботу, 18 лютого, має відбутися обговорення щодо майбутнього Росії.

"У цій дискусії важливо почути практичні алгоритми забезпечення депутінізації Росії від тих, хто претендує на владу в країні після Путіна", – сказав політолог.

Стрім Фахрудіна Шарафмала та Андрія Вігірінського: дивіться відео

План електорального "перевороту" у Росії

Вігірінський розповів, що в інформаційному полі поступово починає з'являтися наратив про те, що війна в Україні, яку розв'язав диктатор, може призвести до перевороту у Росії, але через електоральну демократію.

За цим сценарієм Путін добровільно відходить від влади і не бере участі у президентських виборах у 2024 році,

– сказав політолог.

Такий концепт спрямований на те, аби вивести Росію з ізоляції. Адже раніше країна брала участь у багатьох глобальних економічних проєктах. Однак все це зупинилося через вторгнення до України та санкції проти Росії.

"Ті люди, які володіють фінансовим ресурсом, хочуть повернутися у порядок денний. Вони допускають варіант, що для того, щоб припинити війну, через процедуру виборів можна змінити політичну еліту в Росії", – сказав Вігірінський.

Хто може вийти на політичну арену після Путіна

За словами політолога, у разі, якщо Путін відійде від влади, російським виборцям потрібно запропонувати якусь альтернативу.

Якщо депутінізація справді відбудеться, то, можливо, відповідальним за реалізацію нового політичного проєкту в Росії буде хтось з тих, хто братиме участь у Мюнхенській конференції,

– припустив Вігірінський.

Однак для того, аби говорити про майбутнє постпутінської Росії, потрібно здійснити найважливіший крок – усунути від влади нинішнього диктатора та його оточення.

Мюнхенська конференція-2023: коротко