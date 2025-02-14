ЗМІ дізналися, чи братимуть росіяни участь у Мюнхенській конференції

На Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочинається 14 лютого, не будуть присутні російські представники. Їх не акредитували на захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар очільника Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена для Deutschlandfunk. До цього Дональд Трамп робив заяву, що, мовляв, на заході можуть зустрітися представники України, Росії та США.

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Чому росіян не буде на Мюнхенській конференції

Крістоф Гойсген закликав обережно ставитися до заяви Дональда Трампа про те, що в Мюнхені "плануються переговори високопоставлених представників США та Росії".

Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити,

– заявив Гойсген.

Крім того, за словами очільника Мюнхенської конференції з безпеки, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідних віз представникам російської влади.

Водночас він наголосив, що у конференції візьмуть участь Юлія Навальна та Жанна Нємцова, які є представниками російської опозиції.

Гойсген також не зміг підтвердити, що в Мюнхені відбудуться переговори між США та Росією. Однак він не виключив, що російська сторона може відправити своїх представників до Німеччини іншим шляхом.

До слова, Дональд Трамп під час пресконференції з журналістами 13 лютого заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції нібито зустрінуться "високопоставлені" представники Росії, США та України. Водночас президент США не був впевнений, хто яку країну представлятиме.

Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. Адже наразі немає жодний спільної позиції на столі для розмови з росіянами. А для початку Україна має обговорити це з США.