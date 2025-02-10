Війну треба закінчувати, – держсекретар США сказав, про що говоритимуть у Мюнхені

Упродовж 14 – 16 лютого у Німеччині відбудеться безпекова конференція, де зокрема обговорять закінчення війни в Україні. До Мюнхена прибудуть представники різних країн, свою присутність підтвердив і держсекретар США Марко Рубіо.

В інтерв'ю SiriusXM Patriot він заявив, що головним питанням для усіх присутніх буде ситуація в Україні, передає 24 Канал. Американська делегація візьме участь в обговоренні.

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Про що ще говоритимуть

Рубіо наголосив, що президент США зробить все можливе, щоб закінчити війну. Саме це є в інтересах усіх, тому врегулювання ситуації обговорять з міністрами закордонних справ та іншими лідерами.

На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,

– зауважив глава Держдепу.

Крім цього, він згадав про ситуацію на Близькому Сході. За словами Рубіо, є кілька можливостей змінити динаміку в регіоні. Про це також говоритимуть у Німеччині. Не варто залишати без увагу ліванську "Хезболлу", Сирію та Ірану. Щодо Сирії Рубіо сказав, що вона вже не є під владою Росію і не становить загрози Ізраїлю

"Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що частиною його порядку денного є сприяння миру в усьому світі. Якщо є шанс створити умови для миру – це те, чому ми сприятимемо", – підкреслив держсекретар США.