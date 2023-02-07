"Путін – Гітлер нових часів": у чому символізм Мюнхенської конференції та які очікування України

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, упродовж 17 – 19 лютого, має відбутися Мюнхенська безпекова конференція. Вона має певний символізм.

Сам Мюнхен асоціюється у західних держав з моментом напередодні Другої світової війни, коли їм здавалося, що з Адольфом Гітлером вдалося домовитися. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

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У чому полягає символізм Мюнхенської конференції

Утім, у Гітлера були свої плани й це є великим історичним уроком для усіх західних країн. Крім того, безпосередньо Мюнхенська конференція ще відома промовою Владіміра Путіна – "Гітлера нових часів", якою він майже висунув ультиматум НАТО.

Настав той час, коли Європа та світ саме на Мюнхенській конференції мають зробити висновки з історичних уроків, які до цього вони не робили – лише перемога та ліквідація цього класичного фашистського режиму XXI століття приберуть цю загрозу, яка є проблемою не лише України, а й усього світу, бо Путін – це Гітлер з ядерною зброєю,

– зазначив політтехнолог.

На його думку, саме там світ має остаточно вирішити, що не примирення чи перемовини з країною-агресоркою можуть убезпечити як Україну, так і решту країн світу, а лише наша перемога та повна ліквідація російської державності.

Гайдай пояснив, у чому символізм Мюнхенської конференції: дивіться відео

Чого очікувати від нового "Рамштайну"

Ба більше, напередодні Мюнхенської конференції, 14 лютого, стартує дев'ята зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". На тлі нещодавніх скандалів у Міноборони з'являлися чутки ніби очільника відомства Олексія Резнікова можуть усунути з посади.

Утім, на думку політтехнолога, Резніков залишиться на своїй посаді, попри те, що проблеми у відомстві безперечно треба вирішувати. Так, особистий фактор міністра оборони як комунікатора відіграв важливу ролі на "Рамштайні".

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"Ніхто зараз ризикувати не буде й Резніков залишиться та буде основним спікером та представником України на "Рамштайні", – припустив Гайдай.

За його словами, від зустрічі з нашими союзникам Україна може очікувати нової зброї. Зокрема, нашій державі важливо отримати винищувачі F-16 та далекобійні ракети.

Що відомо про цьогорічну Мюнхенську конференцію