Звинуватили Захід: у Росії образились, бо їх не запросили на Мюнхенську конференцію

У Міністерстві закордонних справ Росії здивувалися, чому їх не запросили на засідання Мюнхенської конференції з безпеки. Там запевнили, що у всьому винні західні країни.

Про це свою образу МЗС Росії повідомило на офіційному сайті. Представниця відомства Марія Захарова зазначила, що її "здивував склад учасників заходу".

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На конференції обговорювали:

актуальні проблеми світового розвитку;

проблеми зміни клімату;

боротьбу з пандемією коронавірусної інфекції та інші питання.

Захарова обурилась, що такі проблеми людства обговорювали без Росії. За її словами, такі питання начебто обговорювали "в дуже звуженому форматі".

До дискусії організаторами були запрошені керівництво США і ЄС, а також Генеральний секретар ООН і Генеральний директор ВООЗ. Про те, щоб залучити до участі інші країни, включаючи Росію і Китай, мова не йшла,

– сказала представниця МЗС Росії.

У всьому знову звинуватили Захід

Захарова висловилась, що Росію не запросили, адже західні країни нібито хотіли просувати зручні їм рішення. Згодом, як додали у Росії, ці рішення "нав'язуватимуть" іншим членам міжнародної спільноти.

"Такий підхід ми не поділяємо і закликаємо до широкої міжнародної співпраці по об'єднавчому порядку денному – в рамках універсальних демократичних інститутів системи ООН", – підсумувала Захарова.

Мюнхенська конференція: коротко