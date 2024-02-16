Європа – під загрозою, якщо Путіна не зупинити: головні заяви з Мюнхенської конференції

Німецьке місто Мюнхен приймає лідерів держав, поважних урядовців, парламентарів і журналістів зі всіх куточків світу. На порядку денному – безпекові питання, які потребують негайного вирішення та пошуку консенсусу. Зокрема, у центрі уваги Україна.
У п'ятницю, 16 лютого, стартувала Мюнхенська конференція, яка триватиме до 18 лютого 2024 року. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про важливі заяви, які лунали на цьому заході з уст політиків та інших публічних діячів щодо України та світової безпеки.
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17:25, 16 лютого
Виступ віцепрезидентки США
Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції говорила про зобов’язання Америки, безпекову інфраструктуру, яку потрібно закріпити у світі, також смерть російського опозиціонера Навального.
- Підтримка України. Чиновниця зазначила про підтримку України з боку США та їхніх союзників у боротьбі проти російської агресії, наголошуючи на помилковості вторгнення Росії.
- Смерть Олексія Навального. Гарріс висловила жаль з приводу повідомлень про смерть Навального, назвавши це злочином путінського режиму. Вона наголосила на відповідальності Кремля за цей злочин.
- Міжнародний порядок. Політикиня зазначила, що світ перебуває на переломному моменті через конфлікти, зміну міжнародного порядку та кліматичну кризу, акцентуючи на потребі глобального лідерства США.
- Американське лідерство. Гарріс розмірковувала про роль США у світі, порушуючи питання про продовження міжнародної взаємодії та захисту демократії.
- Зобов’язання Вашингтона. Посадовиця зазначила, що американські зобов'язання щодо підтримки міжнародних норм і демократії важливі. Вона відкинула розмови про ізоляціонізм і авторитаризм, які чутно щодо США.
- Інвестиції в Америку. Гарріс згадала про інвестиції в американську економіку як основу міцності США за кордоном, зокрема внесок ресурсів в інфраструктуру та боротьбу з кліматичними змінами.
- Глобальна безпека та НАТО. Гарріс висловилася про важливість НАТО для глобальної безпеки та американських інтересів, підкреслюючи принцип: "Атака на одного – атака на всіх".
- Майбутнє Африки. Віцепрезидентка говорила про значення партнерства з Африкою в інноваціях та розвитку, а не лише в допомозі, згадуючи про потенціал впливу континенту на майбутнє світу.
- Ізраїль і Палестина. Гарріс коротко згадала про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, висловлюючи віру в можливість мирного співіснування та важливість захисту цивільного населення.
Виступ віцепрезидентки США в Мюнхені: дивіться відео
Декілька прямих цитат із промови Гарріс:
- "Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда, – він продовжить іти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою".
- "Якщо ми не зможемо показати Росії, що наслідки будуть великі, то всі території по всьому світу будуть під загрозою".
- "Чи в наших інтересах (інтересах США – 24 Канал) захищати довгострокові норми та правила, які забезпечили безпрецедентний мир і добробут, чи дозволити, щоб їх просто зруйнували?"
- "Ми (США – 24 Канал) переслідуємо дуже прості цілі. Це наші стратегічні інтереси. Я вірю, що Америка має відіграти важливу роль у світовому лідерстві для користі американців".
- "НАТО – центральний елемент нашої глобальної безпеки... НАТО найвищий військовий альянс, якого світ ще не бачив".