Мюнхенська конференція: Додон полетів звичайним рейсом з українською делегацією

Президент Молдови Ігор Додон, який відомий своєю прихильністю до Росії-агресора, полетів у Німеччину на Мюнхенську конференцію з безпеки звичайним рейсом з Києва. У літаку він сидить поруч з українською делегацією.

Фото з Додоном, який сидить в літаку поруч з українськими політиками, оприлюднив у телеграмі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Політик відмітив, що молдовський президент летить на Мюнхенську конференцію рейсом з української столиці, а не напряму з Кишинева.

Серед пасажирів у літаку, яким я разом з нашою делегацією відправляюся у Мюнхен, радий був побачити президента Молдови Ігоря Додона. Цікаво, що перша особа країни летить разом з нами звичайним рейсом з Києва, а навіть не напряму з Кишинева,

– відзначив Гончаренко.



Додон летить на Мюнхенську конференцію рейсом з Києва / фото Гончаренка

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