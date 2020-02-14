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      Мюнхенська конференція: Додон полетів звичайним рейсом з українською делегацією

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      Додон летить на Мюнхенську конференцію з українською делегацією / Фото Олексія Гончаренка

      Президент Молдови Ігор Додон, який відомий своєю прихильністю до Росії-агресора, полетів у Німеччину на Мюнхенську конференцію з безпеки звичайним рейсом з Києва. У літаку він сидить поруч з українською делегацією.

      Фото з Додоном, який сидить в літаку поруч з українськими політиками, оприлюднив у телеграмі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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      Політик відмітив, що молдовський президент летить на Мюнхенську конференцію рейсом з української столиці, а не напряму з Кишинева.

      Серед пасажирів у літаку, яким я разом з нашою делегацією відправляюся у Мюнхен, радий був побачити президента Молдови Ігоря Додона. Цікаво, що перша особа країни летить разом з нами звичайним рейсом з Києва, а навіть не напряму з Кишинева,
      – відзначив Гончаренко.


      Додон летить на Мюнхенську конференцію рейсом з Києва / фото Гончаренка

       

      Головне про Мюнхенську конференцію

      • Мюнхенська конференція була заснована у 1963 році як форум країн-членів НАТО – міжнародний дискусійний майданчик, що кожного року збирає політичних лідерів з усього світу. З 1998 року фінансується урядом Німеччини.
      • Цього року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого. Вперше її відвідає президент України Володимир Зеленський.
      • У Німеччині переконують, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.
      • Також у конференції візьмуть участь канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та глава МЗС Росії Сергій Лавров.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: авіація Мюнхенська конференція Олексій Гончаренко Новини Києва Молдова Новини України Новини політики
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