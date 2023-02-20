Сюрприз для українців: у Києві чекають на топгостя до роковин повномасштабного вторгнення

До Києва може приїхати хтось із "головних" західних партнерів України. Однак хто саме – поки невідомо.

Важливий візит відбудеться напередодні перших роковин російської агресії проти України. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про сюрприз для українців

20 лютого у Києві перекрили низку вулиць, зокрема, біля залізничного вокзалу та посольства США. Хто саме приїде до столиці України – поки невідомо.

Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві,

– заявив Мельник.

Зауважимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими колегами у Брюсселі. Кулеба не поїхав на зустріч на тлі чуток, що в Київ мають приїхати "топгості" до 24 лютого.

Що нині відбувається у Києві