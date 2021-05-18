МЗС хоче спробувати вивезти українців із Сектору Гази через Єгипет

Українське міністерство закордонних справ вивчає можливість репатріації українців, що перебувають у Cекторі Гази. Для цього відомство звернулося до міжнародних організацій.
Як можуть вивезти українців
МЗС розглядає можливість вивезення наших громадян через Єгипет. Так робили у 2012 та 2014 роках, коли ситуація у Палестині також загострювалася, повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.
Читайте також Через ізраїльські обстріли загинули сотні палестинців: серед них десятки дітей та жінок
У зв'язку із безперервними бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту,
– заявив Ніколенко.
За його словами, міністерство продовжує моніторити розвиток безпекової ситуації.
"Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах", – пояснив речник МЗС.Зверніть увагу! Раніше 120 українців висловили бажання евакуюватися з Сектора Гази. Зазначимо, що там проживає близько 1 600 українців. Більшість – жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, а також члени їхніх сімей.
Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем
- Конфлікт між Ізраїлем та ісламістським угрупованням ХАМАС загострився у травні 2021 року. Це сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі. Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі.
- Пізно ввечері 10 травня Палестина випустила ракети у сторону Ізраїлю. Держава атакувала у відповідь.
- З того часу обстріли не припиняли. За тиждень вони призвели до загибелі щонайменше 212 палестинців. Серед них – 61 дитина. Крім того, жертвами стали 10 ізраїльтян.