Цинізму немає меж: МЗС Північної Кореї вперше прокоментувало відправку військ до Росії

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних полігонах країни-агресора, уже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Тим часом у Північній Кореї зробили цинічну заяву.

Так, заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Чон Гю прокоментував відправлення північнокорейських військових до Росії. Про це повідомило державне інформагентство KCNA 25 жовтня.

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Заява КНДР про відправку військ до Росії

Посадовець, звичайно ж не підтвердив відправлення військових КНДР до Росії. Заявив, мовляв, МЗС не займається питаннями, які належать до компетенції Міністерства оборони. Водночас назвав таку інформацію "чутками, якими світові ЗМІ формують громадську думку".

Якщо буде щось таке, про що говорять світові ЗМІ, я думаю, що це буде акт, який відповідатиме нормам міжнародного права. Очевидно, що знайдуться сили, які захочуть назвати його незаконним, я думаю,

– цинічно заявив Кім Чон Гю.

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Зауважимо, що окупанти маскують військових КНДР під бурятів. Зокрема, їх переодягають у російську військову форму. До речі, раніше наші джерела в розвідці повідомили, що Росія сформувала з військовослужбовців з Північної Кореї "бурятський батальйон".

Додамо, напередодні в ГУР заявили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня їхню появу зафіксували в Курській області.