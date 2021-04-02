Воєнний злочин Росії, – у МЗС прокоментували незаконний призов у Криму

Міністерство закордонних справ рішуче висловилось щодо незаконного призову українців у Криму. Там назвали такі дії воєнним злочином.

У пресслужбі МЗС заявили, що країна-окупант зневажає норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема російська окупаційна адміністрація порушує положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, здійснюючи призов до своїх Збройних Сил на тимчасово окупованій території України.

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Незаконний призов на півострові

Кримчан, які не згодні з примусовим призовом, Росія переслідує. Це також є порушенням Четвертої Женевської конвенції.

Попри норми міжнародного права, держава-окупант здійснює пропаганду служби в армії Росії, зокрема і серед дітей.

Що таке Женевська конвенція? Це міжнародні багатосторонні угоди щодо законів і звичаїв війни, які спрямовані на захист жертв збройних конфліктів. До конвенції приєдналися понад 190 держав, тобто майже всі країни світу.

Дані: Це міжнародні багатосторонні угоди щодо законів і звичаїв війни, які спрямовані на захист жертв збройних конфліктів. До конвенції приєдналися понад 190 держав, тобто майже всі країни світу.Дані: Вікіпедія

МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії. А також – продовжити і посилити політико-дипломатичний тиск на країну, аби вона дотримувалась норм права.

Що відомо про російський призов у Криму

Суди на півострові у березні 2021 року винесли щонайменше 7 вироків за ухиляння від служби в армії Росії.

За інформацією "Кримської правозахисної групи", в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів Криму .

. У Європейському Союзі засудили російський призов на тимчасово окупованих територіях.

Від 2014 року російська окупаційна адміністрація провела у Криму