Тепер ніякого "Kiev": МЗС Німеччини змінило написання української столиці

Міністерство закордонних справ Німеччини до другої річниці повномасштабного вторгнення ухвалило важливе рішення. Структура змінила написання Києва з його русифікованої версії на правильну – українську.

До цього часу у Німеччині офіційним та єдиним правильним варіантом написання столиці України було "Kiev" – за російською транскрипцією. Відтепер же це зміниться.

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Зміна написання

Німецьке МЗС повідомило, що від 24 лютого 2024 року український правопис Києва тепер використовується в німецькому офіційному обігу.

З "Kiew" на "Kyjiw": що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання",

– зазначили у МЗС.

Там додали, що вони зараз поступово змінюють написання – це стосується сайтів, вивіски на посольстві Німеччини в Україна, а також зміна торкнеться і печаток. Тобто відтепер Німеччина на офіційному рівні відмовилася від русифікованого написання.

Німеччина та Україна