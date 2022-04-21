МЗС обіцяє безкоштовне посвідчення особи на повернення до України

Тисячі українських громадян через війну були змушені покинути свої домівки та шукати безпеки за кордоном. Багато українців поїхали навіть без документів, але це не стане для них перешкодою при поверненні додому.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відсутність документів не стане на заваді для українців, які захочуть повернутися додому. Над вирішенням цієї проблеми вже ведеться активна робота.

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Отримання тимчасового посвідчення

Очільник МЗС України вже дав доручення про те, щоб українці могли оформити безкоштовне посвідчення особи для повернення додому. Окрім того, Мінцифра активно працює над тим, щоб цей документ можна було згенерувати в Дії.

Також напрацьовуються інші рішення, про які буде повідомлено згодом.

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