МЗС обіцяє допомогу компаніям, які постраждають від санкцій Білорусі

Якщо Білорусь дійсно запровадить економічні санкції проти українських компаній, ці компанії матимуть змогу звернутися до уряду по допомогу. Глава МЗС Дмитро Кулеба, зокрема, пообіцяв сприяння у пошуку альтернативних ринків збуту.
Застереження щодо санкції від Мінська виникли тому, що влада Білорусі у такий спосіб може відповісти на дії України. Мовиться про закриття авіасполучення та підготовку санкцій до режиму самопроголошеного президента Лукашенка.
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"Ми були готові до цього сценарію"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи реакцію Києва на нещодавні події у Мінську, запевнив: "Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. І, безумовно, ми були готові до цього сценарію".
Хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має зразу звернутися в МЗС – і ми разом із торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів,
– пообіцяв Кулеба.
Разом із цим глава МЗС звернув увагу, що Україна не застосовувала жодних економічних санкцій проти Білорусі:
- Офіційний Київ, мовляв, використав інші інструменти тиску.
- А от Білорусь вирішила "застосувати механізм індивідуальних санкцій".
"Якщо хоч одна компанія (українська – 24 канал) постраждає, ми будемо її захищати”, – ще раз наголосив міністр.
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Чому загострилися стосунки Білорусі й України
- 23 травня у Білорусі примусово посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після чого з його борта зняли двох пасажирів – опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича і його дівчину.
- У Євросоюзі вирішили відреагувати жорстко – обмежити авіасполучення з Білоруссю, а також запровадити санкції проти чиновників апарату самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка.