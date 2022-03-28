У МЗС опублікували контакти для українців, яких примусово вивезли в Росію
Джерело:МЗС
МЗС опублікувало контакти для українців, яких примусово вивезли до Росії. За вказаними номерами та адресами депортованих проконсультують та допоможуть їм.
МЗС звернулося до українців, які хочуть повернутися до України після незаконної депортації. Для цього слід повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.
Зверніть увагу В Україні 28 березня гуманітарний коридорів не буде, – Верещук
Контакти посольств України
- Посольство України в Естонії
номери телефонів: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua
- Посольство України в Латвії
номери телефонів: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua
- Посольство України в Білорусі
номери телефонів: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua
- Посольство України в Грузії
номери телефонів: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua
- Посольство України в Азербайджані
номери телефонів: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua
- Посольство України в Казахстані
номери телефонів: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua
- Посольство України у Фінляндіії
номери телефонів: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua
- Посольство України у Китаї
номери телефонів: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua
- Посольство України у Вірменії
номери телефонів: +374 1025 6541, +374 7710 0273
електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua
- Посольство України в Литві
номери телефонів: +370 5233 0782, +370 6555 0194
електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua
- Посольство України в Польщі
номери телефонів: +48 698 608 837
електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua
- Консульство України в Гданську
номери телефонів: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua
- Посольство України в Туреччині
номери телефонів: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua
Вас може зацікавити – Нічне звернення Зеленського за 28 березня: відео