Тіло у Сінгапурі: МЗС підтвердило загибель 20-річного українця на судні біля Шрі-Ланки, – ЗМІ
Джерело:"РБК-Україна"
У МЗС України підтвердили, що жертвою пожежі на судні поблизу Шрі-Ланки став український моряк. Його тіло вже готують у Сінгапурі до репатріації.
За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, у машинному відділенні судна MSC MESSINA пожежа спалахнула 25 червня. Її жертвою став громадянин України 2001 року народження.
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У момент трагедії судно перебувало в акваторії Індійського океану. З портом Блер на Андаманських островах судно корабель розділяло 425 морських миль.
Судно прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру. На борту перебували 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України.
За словами Ніколенка, вогонь морякам вдалося загасити власними силами. Стан інших членів екіпажу оцінюють як задовільний.
Трагедія на судні поблизу Шри-Ланки: головне
- Інформація про пожежу на судні в Індійському океані з'явилася у ЗМІ 28 червня. Тоді ж повідомили про загиблого українця. Це був лише його другий рейс.
- Зазначали, що загасили полум'я намагався загасити моряк з Одеси.
- МЗС розпочало перевіряти оприлюднені дані.