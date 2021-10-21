У МЗС прокоментували затримання українця в Туреччині за підозрою в шпигунстві

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що турецькі дипломати не повідомляли їх про затримання нашого громадянина за підозрою у шпигунстві. Звернення від рідних чоловіка наразі також не надходили.

МЗС звернулося до турецьких правоохоронців

На затримання українця відреагував речник МЗС Олег Ніколенко. Він зауважив, що офіційна інформація від Туреччини наразі не надходила.

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Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання у Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання,

– заявив Ніколенко.

Він додав, що консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію. Дипломати намагаються з'ясувати місце перебування українця і деталі справи. Крім того, вони хочуть отримати дозвіл на його відвідання консулом.

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