Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Латвію у спробах спровокувати відкритий конфлікт із Москвою. Так вона прокоментувала плани Риги ухвалити "декларацію про дерусифікацію".

Про це пишуть росЗМІ.

Що Захарова заявила про Латвію?

Марія Захарова стверджує, що Латвія нібито перебуває в авангарді конфронтації з Росією та виступає її підбурювачем. За її словами, Москва неодноразово фіксувала випадки, коли Рига нібито надавала повітряний простір українським безпілотникам, які здійснюють атаки по території Росії.

Крім того, представниця російського МЗС звинуватила Латвію у створенні перешкод для постачання російського зерна на світові ринки. Такі дії нібито спрямовані на те, щоб максимально ускладнити його оперативне надходження.

Захарова також пригрозила відповіддю з боку Москви. Росія залишає за собою право вжити "рішучих політико-дипломатичних заходів".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дії Естонії нібито перебувають на межі розв'язання відкритої війни з Москвою. Причиною обурення Кремля стали звинувачення Таллінна щодо причетності Росії до невдалої спроби підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу естонської столиці та рішення закрити пункти пропуску на кордоні з 1 грудня 2026 року.

У російському МЗС повідомили, що 23 листопада викликали тимчасового повіреного у справах Естонії Марека Юхтегі та висловили йому рішучий протест. Там назвали рішення Таллінна "черговою антиросійською витівкою" та заявили, що закриття кордону нібито завдасть удару по економіці Естонії, а також її союзниках у ЄС і НАТО.

Крім того, Москва висловила невдоволення підтримкою України з боку Естонії, перешкодами для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі та забороною транзиту російського й білоруського зерна. Російські дипломати також бездоказово звинуватили Таллінн у репресіях проти російськомовних жителів та інакодумців.