Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян жорстко розкритикував Кремль за бездіяльність в ситуації навколо Нагірного Карабаху. Росія ж заявила, що це нібито спроби перекласти відповідальність за провали.

Азербайджан 19 вересня оголосив про початок "антитерористичної операції" у Нагірному Карабасі. Через кілька днів очільник країни Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету.

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Вірменія критикує, Росія відповідає

На фоні подій у Нагірному Карабаху, прем'єр-міністр Вірменії назвав ОДКБ неефективною. Нікол Пашинян стверджував, що союзники прагнули показати вразливість країни. Ця ситуація нібито порушує "серйозні питання також щодо цілей та мотивів діяльності російських миротворчих військ у Нагірному Карабаху".

МЗС Росії відреагувало на критику зі сторони Вірменії та заявило, що слова Пашиняна містять "неприйнятні випади". Нібито це спроба "зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній та зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".

Міністерство зовнішніх справ окупантів у своєму стилі стверджує, що Захід навіює деструктивні процеси у Вірменії, а сама влада їх підтримує. Нібито це має не тимчасовий, а системний характер. Кремль звинувачує Вірменію у русі у бік співпраці з західними країнами та відкидає всі звинувачення щодо неефективності ОДКБ. Також Москва поскаржилася на "стратегічну шкоду" зі сторони ЄС та НАТО.

Глава уряду по суті визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовуються помилками, що нібито мали місце з боку Російської Федерації та ОДКБ,

– переконують у Москві.

Окрім цього росіяни похвалилися, що вони нібито взагалі врятували Вірменію від краху у 2020 році, а російські "миротворці" стали посередниками у "мирі". МЗС Росії навіть звинуватило країну у розпалюванні конфлікту, коли вірменські війська не вийшли з Нагірного Карабаху.

Москва заявила, що розуміє, чому у Єревані протестують люди. Свою причетність вона одразу відкинула, натомість вкотре згадала Захід.

Главі уряду Вірменії має бути добре відомо, що Москва такими речами не займається – на відміну від Заходу, який має добрячий досвід в організації "кольорових революцій",

– заявили росіяни.

Наприкінці МЗС Росії написало, що такі випади вірменського керівництва, які рушать зв'язки з Кремлем начебто є помилкою.

Що відбувалося у Нагірному Карабасі