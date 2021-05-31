МЗС Росії визнало, що вже готується до відключення від системи SWIFT

У міністерстві закордонних справ Росії визнали, що вже тривалий час готуються до відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.
Про це повідомив керівник департаменту економічного співробітництва МЗС держави-агресора Дмитро Бірічевський.
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Росія цим займається вже доволі тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність,
– сказав він.
За його словами, вони розпочали роботу зі створення альтернативної системи платежів.Зверніть увагу! Європарламент ухвалив резолюцію, в якій описаний механізм впливу на Росію у випадку військового наступу на Україну. ЄС повинен буде негайно відключити агресора від платіжної системи SWIFT, а також зупинити імпорт російської нафти та газу.
Що таке cистема SWIFTSWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.
Вона об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу, дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн.
Російські фінустанови теж є учасниками SWIFT, відключення підприємств Росії від мережі може боляче вдарити по Кремлю.