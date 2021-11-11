У МЗС розповіли, чи Франція залишиться відкритою для в'їзду українцям

Попри те, що Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку", деякі країни дозволяють в'їзд українцям. Уже 10 країн заявили, що залишаться відкритими для в'їзду.

Одна з них – Франція, вона наразі залишиться доступною для українських туристів. Про ситуацію щодо Франції розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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У МЗС розповіли, чи Франція залишиться відкритою для в'їзду українців

Втім, в'їзд дозволили тільки тим, хто має повний курс вакцинації від COVID-19.

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації,

– заявив Кулеба.

За словами міністра, відомство продовжує працювати із партнерами в ЄС, щоб українці мали максимальну свободу подорожувати.

Там також пригадали, що з основними правилами подорожей в інші країни можна ознайомитись за посиланням.

Дозвіл на в'їзд українців в різні країни: коротко