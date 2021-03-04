Скандальний жарт про Закарпаття: МЗС Словаччини вибачилося перед Україною

4 березня 2021 , 09:08
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Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович некоректно пожартував про Україну. А саме сказав, що домовився про російську вакцину в обмін на Закарпаття. Міністр закордонних справ країни вже вибачився за інцидент.

Джерело:

фейсбук Івана Корчка

У своєму фейсбуці очільник словацького МЗС Іван Корчок написав, що вже поспілкувався з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Зокрема чиновник наголосив, що у ході цієї розмови вибачився перед ним за неприпустимість заяв прем'єр-міністра Ігоря Матовича на адресу України.

"Мені тим більше шкода, адже буквально кілька днів тому у Києві ми надзвичайно добре обговорили, як розвивати відносини між нашими країнами", – підкреслив міністр.

Що було раніше

  • Напередодні Словаччина стала другою країною у ЄС, яка закупила російську вакцину від COVID-19. Через це там спалахнула політична криза.
  • Словацький прем'єр Ігор Матович, відповідаючи на питання про домовленості з Росією щодо вакцини, невдало пожартував про Україну.
  • Ведучий звернув увагу на тривалі переговори з Кремлем та запитав, що він пообіцяв росіянам. Політик відповів: "Закарпатську Україну".
  • Одразу після цього він дав зрозуміти, що це – жарт. І додав, що за постачання "Супутника V" Росія взагалі нічого не просила.
  • Міністр Дмитро Кулеба різко відреагував на висловлювання Матовича. У твітері він порадив йому "краще обміняти кілька регіонів своєї країни".
  • Водночас українське МЗС наголосило, що такі жарти є неприйнятими. Там наголосили, що вимагають вибачень від словацького прем'єр-мінстра.