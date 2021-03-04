Скандальний жарт про Закарпаття: МЗС Словаччини вибачилося перед Україною

Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович некоректно пожартував про Україну. А саме сказав, що домовився про російську вакцину в обмін на Закарпаття. Міністр закордонних справ країни вже вибачився за інцидент.

У своєму фейсбуці очільник словацького МЗС Іван Корчок написав, що вже поспілкувався з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Зокрема чиновник наголосив, що у ході цієї розмови вибачився перед ним за неприпустимість заяв прем'єр-міністра Ігоря Матовича на адресу України.

"Мені тим більше шкода, адже буквально кілька днів тому у Києві ми надзвичайно добре обговорили, як розвивати відносини між нашими країнами", – підкреслив міністр.

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