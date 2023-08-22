Професор, військовий, посол: МЗС Угорщини затвердило призначення Федора Шандора послом України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписав рішення щодо призначення військового Федора Шандора, більш відомого як "професор з окопів", послом України. Про це стало відомо 22 серпня.

Попередньо, 8 серпня, Угорщина, зокрема президентка Каталін Новак, погодила кандидатуру українського захисника на цю посаду, інформував 24 Канал. Підписане нею рішення відправили до МЗС країни для підпису профільним міністром. Офіційне затвердження відбудеться, коли Шандор приїде у Будапешт і вручить очільниці країни вірчі грамоти.

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Рішення про призначення

Уперше про ймовірність призначення Федора Шандора заговорили наприкінці березня 2023 року. Тоді таку інформацію припустив журналіст Direkt36 Сабольч Паньї. Кандидатуру Шандора обговорювали як угорські, так і українські партнери.

Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева наголошувала, що це має бути людина з угорським корінням та освітою у галузі суспільних наук.

Зазначимо, що ще в липні 2022 року Президент України Володимир Зеленський звільнив низку послів, зокрема і Угорщини. Попередницею Федора Шандора була Любов Непоп.

"Професор з окопів"

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету та доктор філософських наук. Від початку повномасштабного вторгнення він добровольцем взяв у руки зброю та відправився захищати Україну. Був у складі 101 Закарпатської бригади ТРО, у березні 2023 року перебував на Бахмутському напрямку.

Під час служби чоловік не забував про свою викладацьку діяльність і двічі на тиждень проводив лекції для своїх студентів. Звідси його почали називати "професор з окопів".

Федір Шандор проводив лекції з окопів / Instagram

Я люблю бачити студентів, тому прошу вмикати камери, прошу "не спати". Моя також майже завжди увімкнена. Їм просто незручно пропускати лекції. Вони розуміють, де я, і тому мусять підійматися з ліжок,

– розповів Федір Шандор.

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