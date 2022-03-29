МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя
Джерело:фейсбук Петера Сійярто
Влада Угорщини намагається усіляко сприяти Росії. Місцеві посадовці бояться навіть акцій на підтримку України.
Що сталося
Лідер угорської опозиції Петер Маркі-Зай взяв участь в акції-співчутті українцям, які загинули у Маріуполі від російських снарядів. Коли акцію підтримав Володимир Зеленський, той відповів йому твітом про те, що мріє зустрітися на березі Дунаю та обговорити майбутнє в ЄС, а також мирне співіснування наших народів.
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Реакція Сійярто
Вибори в Угорщині відбудуться 3 квітня, тому проросійська влада Угорщини намагається не лише догодити Кремлю, а й зберегти свої позиції.
Петер Сійярто, який очолює МЗС Угорщини, обурився діями Маркі-Зая. Він навіть заявив, що якщо владу отримають "ліві", то Угорщина підтримає санкції та відмовиться від російського газу, а також дозволить постачати Україні зброю. Схоже на те, що Сійярто дивиться російське телебачення і не здогадується, що так робить весь цивілізований світ.
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