У МЗС України спростували фейки окупантів про "диверсії на хімічному заводі"
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Російська пропаганда активно поширює фейки про начебто "диверсії українців на хімічному виробництві". У МЗС кажуть, це – дезінформація, оскільки Україна не проводить і не буде проводити таких операцій на Донбасі.
Категоричне спростування нових вигадок пропагандистів держави-агресорки опублікував Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна не проводить жодних наступальних операцій на Донбасі.
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Україна не проводить жодних таких операцій на Донбасі
Українські військові в жодному разі не залучені і до жодних диверсій на об'єктах хімічного виробництва.
Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню,
– запевнив Кулеба.
Фейк поширили в одній з так званих "республік бойовиків"
Чергове обвинувачення у бік українських військових прозвучало від "утворення" донецьких бойовиків. Після того, як вони вигадали новину про обстріли окупованих територій ЗСУ, вони взялись за історію про "диверсію на хімічному виробництві у Горлівці".
"Диверсанти" говорили польською
Мовляв, українська розвідгрупа спробувала проникнути на завод "Стирол", аби підірвати бочки з аміаком. У так званій "народній міліції ДНР" кажуть, що могла відбутись екокатастрофа.Зверніть увагу! Найманці, звісно, "прикрасили" свою історію деталями: "диверсанти" наче були в амуніції західного виробництва та з закріпленими боді-камерами. З однієї з них, кажуть окупанти, злили відеозапис. На цих кадрах говорять польською мовою.
Попередні фейки пропаганди щодо ЗСУ:
- З 18 лютого окупанти активно обстрілюють українські позиції та об'єкти інфраструктури.
- Під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів.
- При цьому російська пропаганда стверджує, що обстріли проводять з боку підконтрольної Україні території.
- В Операції Об'єднаних сил такі "вкиди" спростовують.
Текст публікації Дмитра Кулеби:
Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню.