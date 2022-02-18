У МЗС України спростували фейки окупантів про "диверсії на хімічному заводі"

Російська пропаганда активно поширює фейки про начебто "диверсії українців на хімічному виробництві". У МЗС кажуть, це – дезінформація, оскільки Україна не проводить і не буде проводити таких операцій на Донбасі.

Категоричне спростування нових вигадок пропагандистів держави-агресорки опублікував Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна не проводить жодних наступальних операцій на Донбасі.

До теми Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка

Україна не проводить жодних таких операцій на Донбасі

Українські військові в жодному разі не залучені і до жодних диверсій на об'єктах хімічного виробництва.

Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню,

– запевнив Кулеба.

Фейк поширили в одній з так званих "республік бойовиків"

Чергове обвинувачення у бік українських військових прозвучало від "утворення" донецьких бойовиків. Після того, як вони вигадали новину про обстріли окупованих територій ЗСУ, вони взялись за історію про "диверсію на хімічному виробництві у Горлівці".

"Диверсанти" говорили польською

Мовляв, українська розвідгрупа спробувала проникнути на завод "Стирол", аби підірвати бочки з аміаком. У так званій "народній міліції ДНР" кажуть, що могла відбутись екокатастрофа.

Найманці, звісно, "прикрасили" свою історію деталями: "диверсанти" наче були в амуніції західного виробництва та з закріпленими боді-камерами. З однієї з них, кажуть окупанти, злили відеозапис.

Ось такий фейк поширили окупанти / Скриншот

Попередні фейки пропаганди щодо ЗСУ:

З 18 лютого окупанти активно обстрілюють українські позиції та об'єкти інфраструктури.

Під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів.

При цьому російська пропаганда стверджує, що обстріли проводять з боку підконтрольної Україні території.

В Операції Об'єднаних сил такі "вкиди" спростовують.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню.