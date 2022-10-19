Указ Путіна – нікчемний, – МЗС відреагувало на "воєнний стан" на анексованих територіях

В українському МЗС указ Владіміра Путіна про нібито оголошення так званого "воєнного стану" назвали нікчемним. Там уточнили, що він немає ніяких правових наслідків.

Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві закордонних справ 19 жовтня. Там заявили, що це новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також Путін подав два сигнали, – військовий експерт про "воєнний стан" на окупованих територіях

У МЗС відреагували на указ Путіна

В українському міністерстві заявили, що Росія оголосила так званий "воєнний стан" на окупованих землях, щоб придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Адже навіть російська пропаганда вже не може замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій.

Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців,

– повідомили в МЗС.

Там також пообіцяли, що, попри агонію Кремля, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей. У нашому міністерстві закликали міжнародних партнерів рішуче засудити:

намір росіян під виглядом так званого "воєнного стану" позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини;

їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію.

"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", – закликали в МЗС України.

Зауважте "Воєнний стан" від Путіна: в ОП розповіли, як це вплине на Україну

Путін підписав указ про так званий "воєнний стан"

Владімір Путін 19 жовтня заявив про запровадження воєнного стану на Донеччині та Луганщині, а також на частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

Російський диктатор заявив, що нібито:

дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації";

у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки.

Зазначимо, що воєнний стан на окупованих територіях запроваджується з дня опублікування відповідного указу, тобто з 19 жовтня.

Важливо Відчайдушна тактика, – у Білому домі відреагували на "воєнний стан" від Путіна

Дивіться також – депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань прокоментував наказ Путіна: відео