Єгипетська катастрофа: у МЗС України відповіли, чи є українці серед постраждалих

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У МЗС України повідомили, що внаслідок трагедії у Єгипті 26 березня не постраждав жоден українець. У провінції Сохаг зіштовхнулися 2 пасажирські потяги.

Джерело:

Твітер Олега Ніколенка

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що такі дані українська сторона отримала від Єгипетської влади.

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За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг,
– заявив Ніколенко.

Аварія у Єгипті: головне

  • Внаслідок зіткнення 2 потягів у Єгипті 26 березня загинули щонайменше 32 людини.
  • Ще 108 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.
  • Наразі правоохоронці розслідують деталі трагедії.
  • Причиною трагедії міг стати людський фактор.
  • За однією з версій, хтось із пасажирів зірвав стоп-кран в одному з вагонів поїзда.
  • Особу зловмисника наразі не встановили.