Україна підтримує територіальну цілісність Грузії: МЗС зробило заяву до 13 річниці агресії Росії

У зв'язку з 13 річницею збройної агресії Росії проти Грузії українські дипломати закликали міжнародну спільноту чинити тиск на Москву з метою виконання нею своїх зобов'язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

У нашому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що РФ повинна вивести свої війська з окупованих грузинських земель, а також має здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації територій.

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Внаслідок зухвалої загарбницької політики Росії, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії – Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія – перебувають під окупацією.

Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами,

– наголосили дипломати.

"РФ несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", – додали у МЗС.