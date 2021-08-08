Україна підтримує територіальну цілісність Грузії: МЗС зробило заяву до 13 річниці агресії Росії
Джерело:МЗС України
У зв'язку з 13 річницею збройної агресії Росії проти Грузії українські дипломати закликали міжнародну спільноту чинити тиск на Москву з метою виконання нею своїх зобов'язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.
У нашому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що РФ повинна вивести свої війська з окупованих грузинських земель, а також має здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації територій.
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Внаслідок зухвалої загарбницької політики Росії, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії – Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія – перебувають під окупацією.
Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами,
– наголосили дипломати.
"РФ несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", – додали у МЗС.Російські війська у Грузії.
- Армія Росії 8 серпня 2008 року вдерлась на територію грузинської держави.
- Це сталося на тлі спроби Тбілісі відновити конституційний порядок у Південній Осетії.
- У військових діях проти тоді Грузії брали участь регулярні частини російської армії.