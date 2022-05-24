У МЗС відповіли прем'єру Нідерландів на його сумнів, що Україна скоро стане кандидатом в ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відзначився неоднозначною заявою. За його словами, ймовірність того, що Україна скоро отримає статус кандидата у ЄС, не є великою.

На такі припущення вже відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу заявив, що кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід щодо вступу, який заснований на її власних чеснотах.

До теми Прем'єр Нідерландів вважає, що Україна навряд скоро отримає статус кандидата на вступ в ЄС

Як Рютте виправдовує свою думку

За словами прем'єра Нідерландів, є багато держав у Європейському Союзі, яким ідея з членством України не подобається. Мовляв, річ у тому, що це було б несправедливо щодо країн Західних Балкан. Адже вони набагато довше чекали на такий статус.

При цьому Рютте казав, що нібито є кілька варіантів того, що буде з нашою заявкою. Один із них – Україні нададуть статус потенційного кандидата на вступ. Тоді, за його словами, нам повинні надати термін, за який ми ще маємо щось зробити для отримання повноцінного статусу.

Рютте каже, що таким чином наш уряд не втратить мотивацію до роботи. Також наводить приклад з Боснією, яка у схожій ситуації з цього приводу.

Що кажуть у МЗС

Речник Олег Ніколенко каже, що несправедливо прив'язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан. Та надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному. Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим,

– запевнив він.

Ніколенко наголосив, що Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи. МИ платимо за це найвищу ціну – віддаємо життя своїх громадян.

"Ми чуємо багато слів підтримки і захоплення мужністю українців, запевнення в приналежності до однієї європейської сім'ї. Настав момент істини: ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але і на ділі", – сказав Ніколенко.

За його словами, в інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки.

Що відомо про заявку України

Наша держава подала заявку на вступ, відбивши перші атаки російської навали на Україну. ЄС її схвалив, а Урсула фон дер Ляєн особисто приїздила в Київ, щоб дати Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник. Його вже оперативно заповнили та віддали ЄС. Тепер же заявку на вступ мають розглянути на відповідному саміті у червні.

При цьому світові політики нерідко роблять неоднозначні заяви щодо цього, схожі до того, що каже Рютте. Спершу відзначився президент Франції Еммануель Макрон. Згодом французький міністр, який сказав, що наш вступ до ЄС займе 20 років. Олег Ніколенко також на це реагував, відповівши, що військова агресія Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи.

На заяви Франції реагував і сам президент Володимир Зеленський. Він не погодився з тим, що Україна заслуговує стати членом ЄС, але з заявкою треба почекати. Саме це казав Макрон. Наш президент каже, що такі слова неправильні, адже нас мають хотіти бачити в ЄС, це має бути двостороннє бажання.

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