Пропаганда тоталітарних режимів заборонена, – у МЗС відреагували на марш на честь СС "Галичина"

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на марш на честь СС "Галичина", який відбувся 28 квітня у Києві. У МЗС рішуче засудили дійство.
Джерело:МЗС України
У відомстві нагадали, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні.
Важливо Люди, які йшли в СС "Галичина", не були нацистами, – Потураєв
Позиція МЗС України
В українському міністерстві заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви глорифікації військ Ваффен – СС.
За тиждень Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що на марш раніше відреагували у фракції "Слуга народу". Нардепи з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина".
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Марш у Києві на підтримку СС "Галичина": як це було
- 28 квітня у центрі столиці відбувся марш представників націоналістичного руху. Його організаторами були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.
- Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".