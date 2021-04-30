Пропаганда тоталітарних режимів заборонена, – у МЗС відреагували на марш на честь СС "Галичина"

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на марш на честь СС "Галичина", який відбувся 28 квітня у Києві. У МЗС рішуче засудили дійство.

У відомстві нагадали, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні.

Важливо Люди, які йшли в СС "Галичина", не були нацистами, – Потураєв

Позиція МЗС України

В українському міністерстві заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви глорифікації військ Ваффен – СС.

За тиждень Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що на марш раніше відреагували у фракції "Слуга народу". Нардепи з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина".

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Марш у Києві на підтримку СС "Галичина": як це було

28 квітня у центрі столиці відбувся марш представників націоналістичного руху. Його організаторами були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.

Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".