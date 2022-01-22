МЗС викликало "на килим" посла Німеччини в Україні після останніх заяв Берліна

Пані посла Німеччини Анку Фельдгузен викликають у МЗС України. Це сталося після останніх різких заяв, які прозвучали з Берліна.

У відомстві наголосили, що зараз, як ніколи, є важливими солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії. Про це, зокрема, й хочуть поспілкуватися з Фельдгаузен.

Зверніть увагу! Шольц відмовився обговорити з Байденом ситуацію навколо України, – ЗМІ

Новина доповнюється...