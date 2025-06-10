Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна, – МЗС

У МЗС України зробили заяву про напруженість у відносинах України та Угорщини. Будапешт закликають до жорсткішої позиції щодо Росії на тлі ракетного терору та відмов Москви погодитися на перемир'я.

Будапешт закликають бути принциповим у питаннях припинення кровопролиття в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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МЗС України зробило заяву щодо риторики Угорщини

Україна погодилася на повне припинення вогню і закликає Росію піти на цей крок, але з Москви продовжують лунати відмови. Угорщина ж, на відміну від інших країн Заходу, не займає принципової позиції з цього приводу, а лише продовжує звинувачувати Україну та говорити про її небажання до миру.

Будапешт не шукає точок дотику, а лише поглиблює розкол з Києвом.

Не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади,

– зазначили у МЗС України.

Українська сторона переконана, що "добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн". Київ відповідально ставиться до всіх питань стосовно прав угорської національної меншини в Україні та демонстрував "конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях".

Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться,

– підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обурився використанням його зображення у передвиборчій кампанії Віктора Орбана без дозволу. Він вважає, що політика Орбана є антиукраїнською, антиєвропейською та маніпулятивною, що шкодить двостороннім відносинам.