МЗС Саудівської Аравії вважає звинувачення кронпринца Сенатом США втручанням у справи Ер-Ріяда

Саудівська Аравія вважає прийняті американськими сенаторами резолюції втручанням у справи королівства і відкидає звинувачення у відповідальності наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомило Саудівське агентство друку.

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Саудівська Аравія відкидає висловлену нещодавно Сенатом США позицію, яка опирається на необгрунтовані претензії і затвердження і являє собою кричуще втручання у внутрішні справи королівства, підриваючи його регіональний і міжнародний статус. Ер-Ріяд підтверджує свою прихильність подальшому розвитку відносин зі Сполученими Штатами, проте висловлює стурбованість з приводу таких позицій,

– йдеться у заяві МЗС.

У четвер, 13 грудня, Сенат США прийняв дві резолюції, в яких поклав на кронпринца відповідальність за вбивство саудівського журналіста Хашоггі, а також зажадав від виконавчої гілки влади США припинити підтримку військової операції Ер-Ріяда у Ємені. Резолюції Конгресу носять суто декларативний характер.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.