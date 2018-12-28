На білбордах "Партії регіонів" з’явився Янукович в образі Діда Мороза: фото

З кінця 2014 року "Партія регіонів" не бере участі в активному політичному житті країни, проте у центрі Києва з'явилися білборди з рекламою, на якій зображений Віктор Янукович в образі Діда Мороза.

Про це йдеться на сайті "Страна.ua".

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У Києві над переходом на Майдані Незалежності (вхід в метро) висить реклама від "Партії регіонів" українською мовою із зображеним на плакаті екс-президентом Вікторем Януковичем в костюмі Діда Мороза і написом: "Риги (стьобна назва "Партії регіонів") – не бариги. Почую кожного".



Янукович в образі Діда Мороза

Нагадаємо, на початку листопада в центрі Києва вже висіли кілька білбордів від "Партії Регіонів". Так, на Малій Житомирській був розміщений сітілайт з логотипом політсили і написом: "Повернемо своїх з БПП". Тут читається натяк в тому числі на те, що президент Петро Порошенко стояв біля витоків створення "Партії Регіонів". Регіоналами були і багато нинішні депутати від БПП.