На Дніпропетровщині 50-річний чоловік вбив дружину сокирою
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У Дніпрі між колишнім подружжям виникла сварка на ґрунті особистих неприязних відносин. У результаті чого чоловік наніс численні удари сокирою по голові і тілу жертви.
50-річний мешканець Дніпра у стані алкогольного сп'яніння почав сваритися із колишньою дружиною, інформує поліція Дніпровської області.
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Чоловік сокирою завдав серйозних травм по голові та тілу жінки, від яких потерпіла померла.
Інцидент стався у вересні 2019 року у дворі будинку обвинуваченого в місті Дніпро. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
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