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      На Дніпропетровщині 50-річний чоловік вбив дружину сокирою

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      Чоловік вбив сокирою свою колишню дружину / www.volyn.com.ua

      У Дніпрі між колишнім подружжям виникла сварка на ґрунті особистих неприязних відносин. У результаті чого чоловік наніс численні удари сокирою по голові і тілу жертви.

      50-річний мешканець Дніпра у стані алкогольного сп'яніння почав сваритися із колишньою дружиною, інформує поліція Дніпровської області.

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      Чоловік сокирою завдав серйозних травм по голові та тілу жінки, від яких потерпіла померла.

      Інцидент стався у вересні 2019 року у дворі будинку обвинуваченого в місті Дніпро. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Дніпра
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