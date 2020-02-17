На Харківщині діти провалилися під лід: двоє загинули, одного врятували

Троє школярів 12 і 13 років провалилися під літ у селищі міського типу Лозове, що на Харківщині. Двоє загинули, третього врятували місцеві – зараз дитина у лікарні.

У врятованої дитини – переохолодження середньої важкості, повідомляють у пресслужбі ДСНС.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що 12-річного хлопчика побачили місцеві жителі, які проїжджали повз. Спочатку врятована дитина нічого не могла сказати, згодом хлопчик повідомив – у воді залишились двоє його друзів.

17 лютого о 19 годині 35 хвилин до ДСНС надійшла інформація про те, що у місті Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 року народження.), двоє з яких потонули,

– мовиться у повідомленні.



У Харкові двоє дітей загинули через лід/ Фейсбук ТРК "Лозова"

Тіла хлопців дістали рятувальники. Школярам було по 13 років.

Важливо! Рятувальники повідомляють. що на початку 2020 року зафіксовано вже понад 60 випадків смертей на водоймах. За даними пресслужби ДСНС, більшість загиблих – рибалки, які переоцінили власні сили та знехтували своєю безпекою.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.

Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.

Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.

Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.

Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.

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Як врятувати людину, яка провалилася під кригу