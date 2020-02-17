22:47
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      На Харківщині діти провалилися під лід: двоє загинули, одного врятували

      0
      У Харківській області троє дітей провалилися під лід, двоє загинули / Ілюстративне фото (censor.net.ua)

      Троє школярів 12 і 13 років провалилися під літ у селищі міського типу Лозове, що на Харківщині. Двоє загинули, третього врятували місцеві – зараз дитина у лікарні.

      У врятованої дитини – переохолодження середньої важкості, повідомляють у пресслужбі ДСНС.

      Знайте більше: На дітей обвалився гараж у Хмельницькому: є загиблі

      Місцеві ЗМІ пишуть, що 12-річного хлопчика побачили місцеві жителі, які проїжджали повз. Спочатку врятована дитина нічого не могла сказати, згодом хлопчик повідомив – у воді залишились двоє його друзів.

      17 лютого о 19 годині 35 хвилин до ДСНС надійшла інформація про те, що у місті Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 року народження.), двоє з яких потонули,
      – мовиться у повідомленні. 


      У Харкові двоє дітей загинули через лід/ Фейсбук ТРК "Лозова"

      Тіла хлопців дістали рятувальники. Школярам було по 13 років.

      Важливо! Рятувальники повідомляють. що на початку 2020 року зафіксовано вже понад 60 випадків смертей на водоймахЗа даними пресслужби ДСНС, більшість загиблих – рибалки, які переоцінили власні сили та знехтували своєю безпекою.

      Що робити, якщо ви провалилися під кригу

      • Фахівці радять не ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.
      • Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.
      • Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.
      • Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.
      • Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.
      • Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.

      Читайте також: Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

      Як врятувати людину, яка провалилася під кригу

      • Наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги.
      • Не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.
      • Ставати можна тільки на білу кригу. Де блакитна – там пробоїна.
      Національна платформа примирення та єдності: Сивохо анонсував новий план миру з Донбасом
      сьогодні
      5322
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Жертви ДСНС Новини Харкова Діти і неповнолітні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 169
      сьогодні , 20:38 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострову
      Ярослав Голобородько 1565
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1161
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      336
      сьогодні , 19:00 Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?
      Юрій Шуліпа 322
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук