На Київщині двоє росіян жорстоко побили місцевих та сокирою розтрощили авто

У четвер, 2 серпня, у селі Саливонки, що на Васильківщині під Києвом, двоє росіян здійснили напад на двох місцевих чоловіків, а також пошкодили авто одного з них.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Київській області.

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Інцидент стався через зауваження місцевого мешканця молодикам, які поставили рибальські сітки на орендованій чоловіком водоймі. У відповідь невідомі сильно його побили. 59-річного постраждалого госпіталізували до лікарні. Йому діагностували травму голови і грудної клітки.

На зауваження іншого чоловіка нападники відреагували також агресивно – побили чоловіка, а потім потім сокирою і битою розтрощили його авто.

Того ж дня підозрюваних знайшли і затримали. Ними виявилися громадяни Росії 19-ти та 29-річного віку.

На одній з місцевих вулиць поліцейські помітили та зупинили автівку, в салоні якої перебували підозрювані особи. Нападників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вони зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання,

– зазначили у повідомленні.

Про затримання іноземців повідомили посольство Російської Федерації та консульський відділ МЗС України. А за фактом нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до семи років за ґратами.