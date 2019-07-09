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      На Київщині парафія ПЦУ захотіла повернутися у Московський патріархат

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      У Морозівці парафія ПЦУ заявила про повернення до УПЦ МП
      У Морозівці парафія ПЦУ заявила про повернення до УПЦ МП / Фото з Facebook

      Релігійна громада Свято-Успенського храму села Морозівка, що на Київщині, вирішила повернулася до складу УПЦ Московського патріархату. У січні цього року громада перейшла до новоствореної Православної церкви України.

      Синодальний інформаційно-просвітницький відділ структури РПЦ в Україні повідомив, що парафія повернулася у Московський патріархат 8 липня.

      Читайте також: На що готовий Московський патріархат, аби залишити парафії у себе

      Там відзначають, що "заборонений у священнослужінні за ухилення у розкол священник Миколай Брега приніс покаяння", а його парафія "не пройшла випробування і під певним тиском ззовні вирішила перейти в нову структуру".

      "Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній прийняв покаяння колишнього клірика єпархії та благословив повернутися в лоно Української Православної Церкви", – наголосили в УПЦ МП.

      Окрім того, у підконтрольному Російській православній церкві патріархаті додали, що перехід громади до ПЦУ нібито є "ухиленням в розкол, гріхом і злочином перед церквою".

      Також УПЦ МП вже традиційно звинуватила Єдину православну церкву у політизації та назвала "політичною інституцією". Загалом Московський патріархат постійно робить зухвалі заяви про ПЦУ, не визнає її та називає розкольницькою. Сам же УПЦ МП перебувє під керівництвом РПЦ, яка підтримує агресивну політику Путіна, не визнає війну на Донбасі та захоплює українські храми на окупованих територіях.

      Зауважимо, громада церква Успіння Богородиці в Морозівці вирішила долучитися до Православної церкви України після її створення – 23 січня 2019 року.

       

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

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      Теги: Новини України Православна церква України УПЦ МП Новини Києва Релігія
      Джерело: 24 Канал
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