На Майдані проходить віче "Червоні лінії" перед нормандським самітом: фото, відео
У Києві на Майдані Незалежності розпочалось всеукраїнське віче "Червоні лінії". Учасники мітингу вийшли на підтримку і захист України перед переговорами Володимира Зеленського з лідерами Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі.
На віче людей закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко відзначив, що віче на Майдані не носить протестний характер.
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Наразі на віче зібралися близько 2 тисяч активістів, повідомляє журналіст 24 каналу. Люди тримають у руках прапори України та політичних сил. По обидва боки від сцени розміщені великі написи "Червоні лінії для Зе".
Організатори відзначили, що цим мітингом закликають президента Володимира Зеленського не перетнути червоні лінії з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.
Віче "Червоні лінії" на Майдані Незалежності / фото журналістів 24 каналу
Віче "Червоні лінії" у Києві: онлайн-трансляція
Серед людей також присутній колишній голова Верховної Ради та нардеп від "ЄС" Андрій Парубій, його колеги Айтем Чийгоз, Яна Зінкевич та інші.
Політики на віче "Червоні лінії" в Києві / фото журналістів 24 каналу
Як реагують у Зеленського?Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив, що українська сторона під час саміту буде дотримуватись усіх "червоних ліній".
Водночас речниця президента Юлія Мендель відзначила, що "людей на мітинг проти вигаданої "капітуляції" вивели скепсис і страхи". Вона пригадала, що протестними акціями супроводжувались усі мирні ініціативи Володимира Зеленського. Так, люди раніше виходили на мітинги через відбудову мосту в Станиці Луганській та розведення військ в трьох точках на Донбасі.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.