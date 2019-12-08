На Майдані проходить віче "Червоні лінії" перед нормандським самітом: фото, відео

У Києві на Майдані Незалежності розпочалось всеукраїнське віче "Червоні лінії". Учасники мітингу вийшли на підтримку і захист України перед переговорами Володимира Зеленського з лідерами Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі.

На віче людей закликали вийти три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко відзначив, що віче на Майдані не носить протестний характер.

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Наразі на віче зібралися близько 2 тисяч активістів, повідомляє журналіст 24 каналу. Люди тримають у руках прапори України та політичних сил. По обидва боки від сцени розміщені великі написи "Червоні лінії для Зе".

Організатори відзначили, що цим мітингом закликають президента Володимира Зеленського не перетнути червоні лінії з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.

Віче "Червоні лінії" на Майдані Незалежності / фото журналістів 24 каналу

Віче "Червоні лінії" у Києві: онлайн-трансляція

Серед людей також присутній колишній голова Верховної Ради та нардеп від "ЄС" Андрій Парубій, його колеги Айтем Чийгоз, Яна Зінкевич та інші.

Політики на віче "Червоні лінії" в Києві / фото журналістів 24 каналу

Як реагують у Зеленського?Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив, що українська сторона під час саміту буде дотримуватись усіх "червоних ліній".



Водночас речниця президента Юлія Мендель відзначила, що "людей на мітинг проти вигаданої "капітуляції" вивели скепсис і страхи". Вона пригадала, що протестними акціями супроводжувались усі мирні ініціативи Володимира Зеленського. Так, люди раніше виходили на мітинги через відбудову мосту в Станиці Луганській та розведення військ в трьох точках на Донбасі.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: