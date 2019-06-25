На Прикарпатті триває військово-патріотичний вишкіл для дітей: фото, відео

Понад 20 дітей проходять військово-патріотичний вишкіл в лісі поблизу Коломиї, що на Прикарпатті. Більшість з них приїхала до табору "Майбутнє України" вже вдруге – аби загартуватись тілом та духом.

Перший збір мав чималий вплив на них й змінив звички підлітків у повсякденному житті.

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"Тут ми прокидались дуже рано, так само й вдома тепер. Також тут дуже добре навчили прислухатись до старших", – розповів Юрій Юрійчук, учасник вишколу.

"Після першого вишколу я зрозуміла, що це дуже серйозно, це відповідальна робота. Треба бути уважним, сильним", – зазначила учасниця Анжеліка Бурак.



Вишкіл на Прикарпатті



Табір "Майбутнє України"

Тактична підготовка, перша домедична допомога, дисципліна та ази армійської служби – все це діти засвоюють під пильним керівництвом інструкторів табору, які пройшли горнило війни на Сході України.



Організатор табору Тарас Мацюк

За словами Тараса Мацюка, голови проводу "Золоті Леви Чорної Сотні", головна мета навчання – бути готовими до будь-яких ситуацій.

Коли ми пішли на ротацію, ми об'єдналися й зрозуміли, що потрібно свої навички передавати дітям. Дисциплінувати їх, передавати культуру, історії навчати. Щоб вони росли загартованими,

– пояснив він.

Попереду в дітей 10-денний вишкіл. Після цього їм на заміну приїдуть інші. Загалом табір "Майбутнє України" працюватиме протягом місяця.