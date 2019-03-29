09:15
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      На відміну від чинної влади Ляшко ініціює ефективний формат захисту України, – Вадим Карасьов

      0
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко

      Мінський процес, Будапештський меморандум і Нормандський формат фактично законсервували ситуацію з Кримом і окупованим Донбасом. Зовсім не факт, що найближчим часом цю ситуацію можна буде активізувати в позитивному для України напрямку.

      Таку точку зору висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи озвучену лідером Радикальної партії Олегом Ляшко ініціативу відмови України від зобов'язань з ядерного роззброєння.

      "Якщо країни-гаранти по Будапештському меморандуму не виконують свої зобов'язання і обіцянки, тоді Україна повинна самостійно шукати вихід з глухого кута. Вийти можна шляхом виходу з цієї угоди, яка приймалась у відповідь на відмову України від ядерної зброї. Такі дії України дозволять підбадьорити наших західних партнерів, а також Росію і Китай. Це принципово змінить ситуацію якщо Україна відмовиться від зобов'язань, які були пов'язані з ядерним роззброєнням. Так що Ляшко озвучив дуже правильний і хороший меседж для того, Щоб повернути західних партнерів до виконання своїх гарантій збереження територіальної цілісності України і забезпечення державної недоторканності", – вважає Карасьов.

      Політолог зазначив, що чинна влада не здатна здійснити такий рішучий крок, так як сама є безпосереднім ініціатором свідомо тупикової, програшної для країни ситуації.

      Нинішня влада була і залишається учасником Мінського формату. Саме з її ініціативи запускалися Мінський процес і Нормандський формат. Влада стала волею-неволею заручником неефективності цього формату. Хто сьогодні визнає, що спочатку ця ініціатива була приречена на провал і заморожування ситуації на довгі роки? Ніхто! На відміну від представників чинної державної еліти, Олег Ляшко не залежить від заходу. І вже довгий час лідер Радикальної партії послідовно відстоює свою позицію необхідності рішучих дій щодо забезпечення ефективного захисту країни,
      – резюмував Карасьов.

      28 березня 2019 року, в інтерв'ю телеканалу ICTV, Олег Ляшко заявив про вкрай важливу ініціативу Радикальної партії про негайне скликання міжнародної конференції з країнами – підписантами Будапештського меморандуму, в ході якої Україні потрібно або переглянути умови угоди, або вийти з нього.

      "Коли ми ратифікували в 1994 році здачу ядерної зброї, в законі про ратифікацію була обмовка: "Відмова від зброї, поки діє Будапештський меморандум". Сьогодні Будапештський меморандум не діє! Це означає, що ми вийшли фактично з усіх угод і зняли з себе зобов'язання по ядерному роззброєнню. Чи повинні ми скористатися такою можливістю? Я вважаю, що ми не повинні від неї відмовлятися і завжди тримати в кишені запасний козир, а не сподіватися, що хтось нас захистить. Коли російська зброя прийшла в Крим, де були американцы? Чому американці свій флот не ввели і не сказали, що ми є гарантами незалежності України? Це була б гра нервів. Ні Росія, ні Америка не пішли б на ядерний конфлікт. Однак Крим залишився б підконтрольним Україні", – акцентував Олег Ляшко.

      blog_ava
      Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
      сьогодні
      96671
      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Мінські домовленості Президентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      сьогодні , 09:01 Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      103
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сьогодні , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 502
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1880
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 2003
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      28 березня , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 671
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук