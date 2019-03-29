На відміну від чинної влади Ляшко ініціює ефективний формат захисту України, – Вадим Карасьов

Мінський процес, Будапештський меморандум і Нормандський формат фактично законсервували ситуацію з Кримом і окупованим Донбасом. Зовсім не факт, що найближчим часом цю ситуацію можна буде активізувати в позитивному для України напрямку.

Таку точку зору висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи озвучену лідером Радикальної партії Олегом Ляшко ініціативу відмови України від зобов'язань з ядерного роззброєння.

"Якщо країни-гаранти по Будапештському меморандуму не виконують свої зобов'язання і обіцянки, тоді Україна повинна самостійно шукати вихід з глухого кута. Вийти можна шляхом виходу з цієї угоди, яка приймалась у відповідь на відмову України від ядерної зброї. Такі дії України дозволять підбадьорити наших західних партнерів, а також Росію і Китай. Це принципово змінить ситуацію якщо Україна відмовиться від зобов'язань, які були пов'язані з ядерним роззброєнням. Так що Ляшко озвучив дуже правильний і хороший меседж для того, Щоб повернути західних партнерів до виконання своїх гарантій збереження територіальної цілісності України і забезпечення державної недоторканності", – вважає Карасьов.

Політолог зазначив, що чинна влада не здатна здійснити такий рішучий крок, так як сама є безпосереднім ініціатором свідомо тупикової, програшної для країни ситуації.

Нинішня влада була і залишається учасником Мінського формату. Саме з її ініціативи запускалися Мінський процес і Нормандський формат. Влада стала волею-неволею заручником неефективності цього формату. Хто сьогодні визнає, що спочатку ця ініціатива була приречена на провал і заморожування ситуації на довгі роки? Ніхто! На відміну від представників чинної державної еліти, Олег Ляшко не залежить від заходу. І вже довгий час лідер Радикальної партії послідовно відстоює свою позицію необхідності рішучих дій щодо забезпечення ефективного захисту країни,

– резюмував Карасьов.

28 березня 2019 року, в інтерв'ю телеканалу ICTV, Олег Ляшко заявив про вкрай важливу ініціативу Радикальної партії про негайне скликання міжнародної конференції з країнами – підписантами Будапештського меморандуму, в ході якої Україні потрібно або переглянути умови угоди, або вийти з нього.

"Коли ми ратифікували в 1994 році здачу ядерної зброї, в законі про ратифікацію була обмовка: "Відмова від зброї, поки діє Будапештський меморандум". Сьогодні Будапештський меморандум не діє! Це означає, що ми вийшли фактично з усіх угод і зняли з себе зобов'язання по ядерному роззброєнню. Чи повинні ми скористатися такою можливістю? Я вважаю, що ми не повинні від неї відмовлятися і завжди тримати в кишені запасний козир, а не сподіватися, що хтось нас захистить. Коли російська зброя прийшла в Крим, де були американцы? Чому американці свій флот не ввели і не сказали, що ми є гарантами незалежності України? Це була б гра нервів. Ні Росія, ні Америка не пішли б на ядерний конфлікт. Однак Крим залишився б підконтрольним Україні", – акцентував Олег Ляшко.