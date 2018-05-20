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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На вулиці Львова виїхав унікальний патруль поліції

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20 травня у Львові на патрулювання вперше виїхали поліцейські-велосипедисти. Такий велопатруль буде діяти у Львові на постійній основі, а офіційно перший день його роботи заплановано на понеділок, 21 травня. Захід, що відбувся у неділю, було проведено у рамках львівського Велодня.

Старт роботі львівського велопатруля дали перед Оперним театром, а опісля поліцейські на велосипедах взяли участь у "Велодні Львова-2018", в рамках якого подлали разом зусіма охочими велолюбителями 20-кілометровий маршрут, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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"Я сподіваюся, що це перші, але не останні патрульні, яких ми будемо готувати в розрізі велопатруля. Хлопці та дівчата пройшли відповідну підготовку. Є певні особливості патрулювання на велосипедах, і, я думаю, що це дуже круто, що сьогодні у Львові ми запускаємо велопатруль", – зазначив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

Міський голова Львова Андрій Садовий своєю чергою зауважив, що місто є готовим всіляко сприяти розвитку велопатруля та навіть має намір докупити необхідну кількість велосипедів.

Я пригадую, коли створювалася нова поліція: було велике покликання та було дуже багато охочих іти працювати. Сьогодні, можливо, черги не стоять, але, я переконаний, що ідея велопатрулів дасть новий поштовх і, можливо, з’являться охочі іти в поліцію і бути у велополіції. Місто зі свого боку є готовим максимально долучитися. Необхідну кількість велосипедів ми готові докупити, доукомплектувати. Корисно і вигідно. Усім велика подяка,
– підкреслив політик.

Додамо, що Львів став 12 містом України, в якому працює велопатруль. Наразі правоохоронці на двоколісному транспорті працюватимуть лише у двох парках – "Високий Замок" і Парку імені Франка біля однойменного університету.

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Представлення велопатруля у Львові: відео 

Поки на вулиці міста щодня виїжджатимуть два велопатрулі, у кожному з яких буде по два інспектори. Загалом львівський велопатруль складається з десяти поліцейських, які працюватимуть позмінно, але лише удень.

"Взимку звісно патрулювати вони не будуть, бо погодні умови не дозволяють, працюватимемо аж допоки буде тепла погода. Забезпечення у велопатруля є ідентичним до автопатруля, єдине що форма – інша. Жодної копійки бюджетних коштів ми на це не витратили, все забезпечила Консультативна місія Європейського Союзу", —  додає Роман Пилипенко.

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За інформацією прес-служби Львівської міськради, наприкінці 2017 року КМЄС передала Патрульній поліції Львівської області 10 велосипедів, комплекти уніформи та інше обладнання, вартістю у понад 380 тисяч гривень (12 000 євро), а опісля правоохоронці пройшли спеціальну підготовку патрулювання вулиць на такому транспорті.

Фото: 24 Канал, "Громадське радіо", прес-служба Львівської міської ради

Теги: Новини України Фотоновини Новини Львова Поліція велоспорт Андрій Садовий Новини політики
Джерело: 24 Канал
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